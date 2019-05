Innerkoreanisches Militärische Hotlines zwischen Koreas trotz Nordkoreas Waffentests im Normalbetrieb

Die Hotlines zwischen den Streitkräften Süd- und Nordkoreas befinden sich trotz der jüngsten Starts von Kurzstrecken-Projektilen durch Nordkorea im Normalbetrieb.



Das teilten mehrere hochrangige Quellen der südkoreanischen Regierung am Montag mit. Die Probetelefonate zwischen beiden Seiten erfolgten jeden Tag normal.



Wie verlautete, werde bei den militärischen Kommunikationsleitungen an der West- und Ostküste zweimal am Tag der Zustand der Verbindung kontrolliert. Im Falle einer Kommunikationsleitung zwischen Kriegsschiffen komme es einmal am Tag zur Kommunikation.



Einer Regierungsquelle zufolge antwortet der Norden unverzüglich, wenn der Süden eine Verbindung herzustellen versucht.



Jedoch stellten beide Seiten laut Informationen Diskussionen über die Umsetzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom September durch die militärischen Hotlines zunächst ein.