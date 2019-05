Umfrage: 68 Prozent der Vietnamesen mögen koreanische Fernsehserien und Filme

Photo : YONHAP News

Die Ergebnisse einer Umfrage in Vietnam zeigen, wie populär die koreanische Popkultur dort mittlerweile ist.Das vietnamesische Marktforschungsinstitut Q&Me befragte über 900 über 18-Jährige in Vietnam. 76 Prozent der Befragten sagten, dass Südkorea in ihren Augen ein gutes Image habe. 37 Prozent sprachen von einem sehr guten Image.68 Prozent antworteten, dass sie koreanische Fernsehserien und Filme mögen. Als Lieblingsserie wurde unter anderem „Die Nachfahren der Sonne“ genannt.51 Prozent bewerteten die koreanische Popmusik positiv. Ihre Lieblingssänger sind die Gruppen BTS, Big Bang und Blackpink.Die lokale Onlinezeitung „VnExpress“ schrieb, dass in asiatischen Ländern einschließlich Vietnams die koreanische Welle, Hallyu, in den 2000er Jahren angefangen habe und sich immer stärker ausbreite.