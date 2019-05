Wirtschaft Südkoreas Währung gegenüber US-Dollar auf tiefstem Stand in diesem Jahr

Die südkoreanische Währung ist als Folge der Handelsverhandlungen zwischen den USA und China gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen.



Am Devisenmarkt in Seoul kostete ein US-Dollar am Montag um 11.19 Uhr 1.183,9 Won. Damit wurde der bisher höchste Won-Dollar-Wechselkurs im laufenden Jahr, der am Freitag verzeichnet wurde und bei 1.182,9 Won pro Dollar lag, übertroffen.



Das entspricht zudem dem höchsten Wert während eines Handelstags seit dem 17. Januar 2017.



Zum Handelsschluss kostete ein Dollar 1.187,5 Won, damit wurde der höchste Stand in diesem Jahr erneuert.