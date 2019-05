Neuer Botschafter in Japan trifft japanischen Außenminister

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Botschafter in Japan, Nam Gwan-pyo, hat den japanischen Außenminister Taro Kono getroffen.Beim Besuch im Außenministerium in Tokio am Montag tauschte sich Nam mit Kono über die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan aus.Er spüre eine große Verantwortung, da er zu einem für die Beziehungen zwischen beiden Ländern wichtigen Zeitpunkt als Botschafter angetreten sei, sagte Nam. Er wolle während seiner Amtszeit für die Verbesserung und zukunftsorientierte Entwicklung der bilateralen Beziehungen sein Bestes tun.Kono erwähnte, dass der Botschafter einen hohen Posten im Präsidialamt innegehabt habe und über die Situation in Japan gut informiert sei. Er äußerte die Hoffnung, dass Nam zur Bewältigung der aktuellen schwierigen Situation zwischen den Regierungen Südkoreas und Japans beiträgt.Nam äußerte, er wolle sein Bestes tun, um den hohen Erwartungen von Minister Kono für die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan gerecht zu werden.Nach dem Treffen sagte Nam vor Reportern, dass er die Position der südkoreanischen Regierung übermittelt habe. Er glaube, das Treffen mit Kono sei der Startpunkt für die Kommunikation, die er in Japan vornehmen müsse.