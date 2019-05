Vereinigungsminister: Humanitäre Hilfe für Nordkorea ist von politischen Fragen getrennt

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Vereinigungsminister Kim Yeon-chul wird zwischen der humanitären Hilfe für Nordkorea und politischen Fragen getrennt.Das sagte der Minister am Montag bei einem Treffen mit dem Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) David Beasley in Seoul.Er hoffe auf enge Beratungen seines Hauses mit dem WFP über die humanitäre Unterstützung für den Norden, sagte Kim weiter.Beasley versprach, mit der südkoreanischen Regierung in der Angelegenheit weiterhin kooperieren zu wollen. Obwohl zwischen humanitärer Hilfe und politischen Fragen getrennt werde, wolle seine Organisation versuchen, humanitäre Fragen in einer Weise zu behandeln, dass die Wünsche der südkoreanischen Öffentlichkeit berücksichtigt werden.Das WFP hatte Anfang des Monats in einer gemeinsam mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) herausgegebenen Erklärung gewarnt, dass fast 40 Prozent der nordkoreanischen Bevölkerung unterernährt seien.Südkoreas Vereinigungsministerium bekräftigte die Notwendigkeit, den Norden trotz der jüngsten Raketenstarts mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Gleichzeitig müsse aber auch die Meinung der Öffentlichkeit berücksichtigt werden.