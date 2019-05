Experte: Redenominierung muss langfristig angegangen werden

Photo : KBS News

Eine eventuelle Redenominierung, die Herabsetzung des Nennwerts der Währung, muss nach Einschätzung eines Experten als langfristige Aufgabe in Angriff genommen werden.Die entsprechende Meinung teilte Lim Dong-chun, Leiter des Teams für Geldwesen und fairen Handel des Forschungsdienstes der Nationalversammlung, bei einer Diskussion über die Redenominierung am Montag in Seoul mit. Für öffentliche Diskussionen und die Vorbereitung des Wechsels würden vier bis fünf Jahre benötigt, bis zum endgültigen Abschluss nach dem Gesetzeserlass würden etwa zehn Jahre gebraucht.Die Redenominierung habe Vorteile, jedoch gebe es auch beträchtliche Nebenwirkungen. Daher seien ausreichende Diskussionen und eine vorsichtige Überprüfung nicht nur durch die Zentralbank, sondern auch auf staatlicher Ebene erforderlich. In allen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müsse eine öffentliche Einigung vorausgehen, betonte er.Die Notenbank vertritt die Position, dass sie eine Redenominierung nicht in naher Zukunft anstreben wolle. Angesichts vieler Nebenwirkungen sei eine vorsichtige Herangehensweise nötig, meint sie.Zentralbankchef Lee Ju-yeol sagte am 18. April vor der Presse, dass er eine Redenominierung zurzeit nicht erwäge und auch keinen Plan habe, eine solche Maßnahme in baldiger Zeit voranzutreiben.