Internationales Trauerfeier für zwei bei Geiselbefreiung in Westafrika umgekommene Soldaten in Paris

Eine Trauerfeier für die zwei bei der Rettung von vier Geiseln in Burkina Faso in der Vorwoche umgekommenen französischen Soldaten findet am Dienstag (Ortszeit) in Paris statt.



Die Zeremonie zur Ehrung von Cedric de Pierrepont und Alain Bertoncello findet unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron ab 11 Uhr im Hotel des Invalides statt.



Zu den von einer militanten Gruppe befreiten Geiseln zählt neben zwei Franzosen auch eine Südkoreanerin.



Laut der südkoreanischen Botschaft in Paris wird Botschafter Choi Jong-moon an der Zeremonie teilnehmen. Choi wird als Vertreter der südkoreanischen Regierung der französischen Regierung erneut Dank für die Rettung der südkoreanischen Staatsbürgerin aussprechen und um den Tod der Soldaten trauern.