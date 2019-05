Pentagon-Chef: US-Strategie gegenüber Nordkorea bleibt auf Diplomatie für Abrüstung konzentriert

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des kommissarischen US-Verteidigungsministers Patrick Shanahan bleibt die Strategie gegenüber Nordkorea auf die Diplomatie für den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms konzentriert.Das sagte er am Montag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Die diplomatische Strategie, nach der die vollständige Denuklearisierung angestrebt werde, habe sich nicht verändert.Seine Aufgabe sei es, sicherzustellen, dass die Streitkräfte für den Fall eines Scheiterns der Diplomatie vorbereitet seien. Hinsichtlich der Vereidigungsbereitschaft gebe es keine Änderungen.Bereits am vergangenen Donnerstag hatte sich Shanahan nach Nordkoreas Starts von Kurzstreckenraketen gegenüber Reportern in ähnlicher Weise geäußert.