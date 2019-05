Wirtschaft Trump bedankt sich bei Treffen mit Chef der Lotte Group für Investitionen

US-Präsident Donald Trump hat sich bei einem Treffen mit dem Chef der Lotte Group Shin Dong-bin für Investitionen in den USA bedankt.



Im Anschluss an das Treffen im Weißen Haus schrieb der US-Präsident auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er sich über das Treffen mit Shin gefreut habe und veröffentlichte ein Foto von sich und Shins Delegation.



Das Unternehmen habe 3,1 Milliarden Dollar in Louisiana investiert. Es sei die bisher größte Investition eines südkoreanischen Unternehmens in den USA. Es würden tausende von Arbeitsplätzen für Amerikaner geschaffen.



Großartige Partner wie Südkorea wüssten, dass die US-Wirtschaft stärker denn je sei, schrieb Trump weiter.



Shin war anlässlich der Feier des Abschlusses der Bauarbeiten an einer Ethylen-Fabrik von Lotte Chemicals in Louisiana am Donnerstag in die USA geflogen.