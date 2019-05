Koreanische neo-konfuzianische Akademien als UNESCO-Welterbe empfohlen

Photo : YONHAP News

Neun historische neo-konfuzianische Schulen oder Seowon der Joseon-Zeit in Südkorea werden höchstwahrscheinlich auf die UNESCO-Welterbeliste gesetzt.Die Aufnahme habe ein Expertenpanel des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICOMOS) empfohlen, teilte die Behörde für Kulturgüter mit. Es handelt sich dabei um neun neo-konfuzianische Akademien, darunter die Dosan Schule in Andong und die Sosu Schule in Yeongju in der Provinz Nord Gyeongsang. ICOMOS habe den Wert der Seowon-Schulen als Beweis für die Verbreitung des Neokonfuzianismus in Korea hochgeschätzt.Die Entscheidung über die Annahme wird auf einer Tagung des UNESCO-Welterbekomitees im kommenden Juni in der Republik Aserbaidschan gefällt. Wenn die Empfehlung angenommen wird, wird Südkorea über insgesamt 14 UNESCO-Welterbe verfügen.