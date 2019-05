Südkorea will vermutlich über internationale Organisationen Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea leisten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will eine Nahrungsmittelhilfe für sozial Schwache in Nordkorea überprüfen.Anlass ist eine entsprechende Bitte des Exekutivdirektors des Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley, der derzeit Südkorea besucht.Beasley kam mit Präsident Moon Jae-in, Vereinigungsminister Kim Yeon-chul und Außenministerin Kang Kyung-wha zu Gesprächen zusammen. Er bat um eine humanitäre Hilfe für Nordkorea und sagte, dass Ernährungsprojekte für sozial Schwache wie Säuglinge, Kleinkinder sowie Schwangere dringend erforderlich seien.Vereinigungsminister Kim sagte, er stimme der Position des WFP zu, dass der Humanitarismus von der Politik getrennt werden müsse. Er versprach, eine Hilfeleistung wohlwollend zu prüfen.Über eine direkte Nahrungsmittelhilfe der Regierung für Nordkorea wurden angesichts dessen jüngsten Provokationen bedenkliche Stimmen laut. Daher vermuten Beobachter, dass sich die Regierung voraussichtlich für eine Unterstützung über internationale Organisationen entscheiden werde.Die Regierung will sich jedoch verschiedene Kanäle für die Hilfe offen halten und am heutigen Dienstag Meinungen von Vertretern privater Hilfsorganisationen anhören.