Südkorea auf weiße Liste der EU für Arzneimittelexport gesetzt

Photo : YONHAP News

Der Export südkoreanischer Arzneistoffe in die Europäische Union wird künftig vereinfacht.Der EU-Rat habe am Dienstag (Ortszeit) Südkorea auf die weiße Liste der Union gesetzt, teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Mittwoch mit.Die auf der Liste stehenden Staaten bräuchten keine schriftliche Bestätigung der GMP (Good Manufacturing Practice; Gute Herstellungspraxis). Es handelt sich dabei um Kriterien für die Produktqualität bei Arzneimitteln.Die EU prüft die Umsetzung der GMP-Kriterien in einem Staat, der aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) nach Europa exportieren will. Sollte dasselbe Niveau wie in der EU anerkannt werden, kommt das betreffende Land auf die weiße Liste.Damit stehen sieben Länder einschließlich Südkoreas auf der Liste. Koreanische Pharmaunternehmen können bei ihren Exporten in die EU damit mehr als vier Monate Zeit sparen.Das Ministerium hatte die Aufnahme Südkoreas in die Liste 2015 beantragt. Laut dem Ressort nimmt die EU 31 Prozent der südkoreanischen Medikamenten-Ausfuhren ab.