Außenminister der USA und Russlands sprechen über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der USA und Russlands haben bei einem Treffen über Nordkorea gesprochen.Bei ihrem Treffen am Dienstag im russischen Badeort Sotschi offenbarten US-Außenminister Mike Pompeo und sein Amtskollege Sergei Lawrow Differenzen über die Methode, wie eine Denuklearisierung Nordkoreas erreicht werden kann.Während Pompeo sich für ein Festhalten an den Sanktionen aussprach, betonte Lawrow die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien.Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Unterredung sagte Pompeo, dass die UNO-Sanktionen Bestand haben müssten, bis eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas erreicht ist. Washington und Moskau hätten in der Angelegenheit sehr eng und in sehr produktiver Weise zusammengearbeitet.Lawrow sagte, Russland fördere den Dialog zwischen Washington und Pjöngjang und sei vorbereitet, diesen zu unterstützen. Doch wies er auch darauf hin, dass Nordkorea Zugeständnisse der USA erwarte.Die nordkoreanische Führung erwarte bestimmte Garantien für ihre Sicherheit im Gegenzug für die Denuklearisierung. Auch solle die Denuklearisierung auf die gesamte koreanische Halbinsel erweitert werden, fügte der russische Chefdiplomat hinzu.