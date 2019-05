Regierung genehmigt fünf neue Duty-Free-Läden in Großstädten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will fünf neue Duty-Free-Läden in Großstädten genehmigen.Das Finanzministerium beschloss am Dienstag bei einer Sitzung in Seoul, neue Lizenzen an große Einzelhandelsunternehmen zu vergeben. Mit den zusätzlichen Duty-Free-Läden sollen den Binnenkonsum und die Tourismusindustrie angekurbelt werden.Drei Läden sollen in Seoul entstehen, einer in Incheon und einer in Gwangju.Ab diesem Monat können sich die Einzelhandelsunternehmen um den Betrieb der Läden bewerben. Das Koreanische Zollamt will bis November den Sieger der Ausschreibung festlegen.