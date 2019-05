Koreanische Forscher bestätigen China als Herkunftsland von Schweinepest in Vietnam

Photo : YONHAP News

Koreanische Forscher haben die sich in Vietnam ausbreitende Afrikanische Schweinepest zuerst diagnostiziert und auch bestätigt, dass China das Herkunftsland ist.Das teilte ein Forscherteam um Professor Song Dae-sub von der Korea Universität und Doktor Jeong Dae-gyun vom Koreanischen Forschungsinstitut für Biowissenschaft und Biotechnologie am Mittwoch mit.Das Team hatte im Januar und Februar in fünf Regionen im Norden Vietnams Proben von Schweinen, bei denen eine Infektion mit der Schweinepest vermutet wurde, analysiert. Alle wurden positiv getestet.Angesichts der grassierenden Schweinepest in China seien sie davon ausgegangen, dass der benachbarte Norden Vietnams gefährdet sei, und hätten zügig eine Forschung durchgeführt. Sie hätten den vietnamesischen Gesundheitsbehörden über die Ergebnisse berichtet, sagte Song.Die Forscher analysierten die Basensequenz von Genen des Pestvirus und stellten fest, dass es sich um denselben Virustyp handelt, der seit dem vergangenen August in China grassiert.Die Studienergebnisse werden in der Juli-Ausgabe Journals „Emerging Infectious Diseases“ veröffentlicht, den die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) herausgeben.