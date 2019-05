Filmfestspiele von Cannes eröffnet

Photo : KBS News

Die 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind am Dienstag (Ortszeit) feierlich eröffnet worden.Das Festival geht über einen Zeitraum von zwölf Tagen.Als Eröffnungsfilm wurde „The Dead Don´t Die“ von Regisseur Jim Jarmusch gezeigt.Zum diesjährigen Filmfestival in der südfranzösischen Stadt wurden vier südkoreanische Filme eingeladen: „Parasite“ von Bong Joon-ho, „The Gangster, The Cop, The Devil“ von Lee Won-tae, „Alien“ von Yeon Je-gwang und „Movements“, ein Animationsfilm von Jeong Da-hee.„Parasite“ wurde in den Wettbewerb um die Goldene Palme eingeladen. Bei der offiziellen Aufführung des Streifens am 21. Mai werden Bong und die Schauspieler Song Kang-ho und Lee Sun-kyun persönlich vor Ort sein.