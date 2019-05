VOA: Sieben nordkoreanische Flüchtlinge in chinesischer Provinz Liaoning in Haft

Photo : KBS News

Laut dem US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) werden sieben nordkoreanische Flüchtlinge derzeit in einem Untersuchungsgefängnis in Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning festgehalten.Sie waren Ende April von chinesischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Ihnen droht die Abschiebung nach Nordkorea.Wie VOA am Mittwoch berichtete, habe Kim Seong-eun, der Chef von Caleb Mission, eine südkoreanische Organisation zur Unterstützung nordkoreanischer Flüchtlinge, Details dazu mitgeteilt. Er habe auch Fotos der Einrichtung und von einigen der Flüchtlinge geschickt.Kim zufolge waren die sieben Nordkoreaner entgegen der ursprünglichen Information alle aus Nordkorea geflüchtet. Zu ihnen zählen ein neunjähriges Mädchen und dessen Onkel sowie ein 18-jähriger Junge. Der Onkel des Mädchens habe am Montag versucht, sich selbst zu verletzen, und flehe um die Rettung seiner Nichte, behauptete Kim.Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte unterdessen die chinesische Regierung auf, die sieben Nordkoreaner unverzüglich freizulassen. Ihr Vize-Asien-Direktor Phil Robertson betonte in einer Stellungnahme am Dienstag, dass China die sieben Flüchtlinge nicht nach Nordkorea zurückschicken sollte, wo sie Folter, sexueller Gewalt, Zwangsarbeit und weiteren Gräueln ausgesetzt sein würden. China sollte ihnen sofort erlauben, in ein drittes Land zu reisen, forderte er.