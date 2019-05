KIEP senkt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft auf 3,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Institut für Internationale Wirtschaftspolitik (KIEP) hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert.Das staatliche Institut teilte am Mittwoch vor der Presse mit, die globale Wachstumsprognose für dieses Jahr von 3,5 Prozent um 0,3 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zu senken.Die Wachstumssignale der USA seien inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China und der Unwägbarkeiten in der Politik verwirrend. Angesichts des vertagten EU-Austritts Großbritanniens werde sich die Wachstumstendenz der Eurozone voraussichtlich abschwächen, hieß es zur Begründung. Zudem wurde mit einer Abschwächung der Wachstumstendenzen in Schwellenländern wie China wegen verschlechterter externer Faktoren gerechnet.Das KIEP erwartete, dass die US-Wirtschaft dieses Jahr um 2,3 Prozent wachsen werde, damit schwächer als im vergangenen Jahr. Die Prognose blieb somit verglichen mit der im November unverändert.Die Wachstumsprognose für Europa wurde von 1,8 Prozent auf 1,3 Prozent herabgesetzt. Als Folgen des Brexit könnte sich der Wachstumstrend abschwächen.Für China wurde unverändert ein Wachstum von 6,3 Prozent prognostiziert. Die Prognose für Japan wurde von 0,8 auf 0,7 Prozent gesenkt, die für den südostasiatischen Staatenbund ASEAN von 5,2 auf fünf Prozent.