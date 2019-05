Mit 4,4 Prozent höchste Arbeitslosigkeit seit 19 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Arbeitslosenquote in Südkorea hat im April den höchsten Stand seit 19 Jahren verbucht.Nach Angaben der Statistischen Behörde ist die Arbeitslosigkeit im letzten Monat um 0,3 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent gestiegen. 1,24 Millionen Menschen in Südkorea waren arbeitslos, 84.000 mehr als ein Jahr davor. Die Beschäftigungsquote lag bei 66,5 Prozent, um 0,1 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor.Unterdessen ist der Zuwachs an Arbeitsplätzen im April auf einen Wert unter 200.000 gefallen. In den zwei Monaten davor hatte der Wert über dieser Marke gelegen. Bis Januar war beim Zuwachs der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze fast ein Jahr lang ein Rückgang verbucht worden.