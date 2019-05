Internationales Delegation von Nordkoreas Rotkreuzverband besucht China

Eine Delegation des nordkoreanischen Rotkreuzverbandes ist nach China gereist.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass eine Abordnung unter Leitung von Paek Yong-ho, exekutiver Vizevorsitzender des Zentralkomitees des nordkoreanischen Rotkreuzverbandes am Dienstag in Pjöngjang zu einem Besuch nach China aufgebrochen sei. Details wie der Besuchszweck oder Termine wurden nicht genannt.



Beobachter vermuten, dass der Besuch zur Diskussion über Maßnahmen gegen die Ernährungskrise oder einer möglichen Hilfe des chinesischen Rotkreuzverbandes dienen wird. Denn Nordkorea hatte im Februar internationale Organisationen einschließlich der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) um eine dringende Nahrungsmittelhilfe gebeten.



China hatte in der Vergangenheit den einheimischen Rotkreuzverband als Kanal für Nordkorea-Hilfe genutzt. Im Jahr 2016 hatte das Land angesichts Flutschäden durch das Rote Kreuz Hilfsgüter an Nordkorea geliefert.



Die IFRC hatte am 6. Mai bekannt gegeben, knapp 77.000 Schweizer Franken einzusetzen, um Dürregebiete in Nordkorea mit 15 mobilen Wasserpumpen zu versorgen.