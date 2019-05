US-Sicherheitsberater nennt Nordkorea drängende Herausforderung

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat Nordkorea als drängende Herausforderung bezeichnet.Entsprechendes schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter im Anschluss an sein Gespräch mit dem singapurischen Außenminister Vivian Balakrishnan.Er habe in Washington ein großartiges Treffen mit dem singapurischen Chefdiplomaten gehabt. Beide Länder würden ihre robuste Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft stärken, schrieb er.Singapur sei ein geschätzter Partner der USA hinsichtlich drängenden Herausforderungen wie Nordkorea und Iran.Bolton erwähnt Nordkorea in seinen Twitter-Einträgen nur selten. Die Nennung des Landes gilt als Hinweis darauf, dass es bei dem Gespräch ebenfalls ein Thema war.