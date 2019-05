38 North: Schwache Aktivitäten am nordkoreanischen Raketenstartplatz Dongchang-ri

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der auf die Beobachtung Nordkoreas spezialisierten US-Website 38 North sind schwache Aktivitäten am Raketenstartplatz Dongchang-ri beobachtet worden.Satellitenaufnahmen vom 10. Mai ließen erkennen, dass es seit dem 8. März keine Bewegungen am Raketen-Motor-Teststand oder der Startrampe gegeben habe. Jedoch seien geringe Aktivitäten in anderen Bereichen beobachtet worden. Dies lasse vermuten, dass die Anlage weiter verbessert werde.Der Bau neuer Werkstätten an der Montagehalle Horizontal Assembly Building sei erstmals im September bemerkt worden. Bis 18. April seien offenbar die Dächer fertiggestellt worden.Im Inneren könnten die Arbeiten noch andauern. Material und Schutt lägen im Hof und würden den Ausgang versperren, hieß es weiter.