Internationales CNN: Nordkoreas Restaurant in Hanoi vermutlich Verkaufsstützpunkt für Gesichtserkennungstechnologie

Laut einem CNN-Bericht verkauft Nordkorea vermutlich mit einem Restaurant in Hanoi als Stützpunkt insgeheim eine Gesichtserkennungstechnologie an andere Länder und verdient dadurch Auslandsdevisen.



Das US-Center for Advanced Defense Studies und das James Martin Center for Nonproliferation Studies hätten herausgefunden, dass das nordkoreanische Restaurant Koryo in Hanoi mit einem Softwareunternehmen namens Future Tech Group und der malaysischen Rüstungsfirma Glocom in Verbindung stehe, berichtete CNN am Samstag (Ortszeit).



Ein Nordkoreaner namens Kim Jong-gil besitze ein Catering- und Restaurantunternehmen in Vietnam. Das Unternehmen habe dieselbe Adresse wie das Restaurant Koryo in Hanoi. Kim sei sehr wahrscheinlich ein Entwickler einer Gesichtserkennungssoftware, der Verbindungen mit der Future Tech Group unterhalte, vermuten beide US-Organisationen.



Jason Arterburn, ein auf Nordkorea und China spezialisierter Analyst am Center for Advanced Defense Studies, sagte, man sei ziemlich davon überzeugt, dass Aktivitäten des Restaurants und der Verkauf der IT-Spitzentechnologie innerhalb desselben Netzwerks erfolgten.