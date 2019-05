Asiatische Schwarzbären gebären erneut durch künstliche Befruchtung

Photo : KBS News

Asiatische Schwarzbären aus dem Jiri-Gebirge haben durch künstliche Befruchtung drei Bärenjungen geboren.Der koreanische Nationalpark unter dem Umweltministerium gab am Sonntag bekannt, dass die Neugeborenen im Januar zur Welt kamen. Insgesamt wurden fünf Asiatische Schwarzbären in einer Zuchtstätte in der Provinz Süd-Jeolla künstlich befruchtet.Zudem haben drei weitere Asiatische Schwarzbären in der Wildnis vier weitere Jungbären zur Welt gebracht. Der Gesamtbestand der als bedroht geltenden Tierart beläuft sich damit im Jiri- und Sudo-Gebirge auf 64.Seit 2015 hat der Nationalpark künstliche Befruchtungen bei Asiatischen Schwarzbären durchgeführt. Erstmals im Februar letzten Jahr gelang es dabei, zwei Jungbären auf die Welt zu bringen.