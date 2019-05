Moon empfängt Ex-US-Präsident George W. Bush

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Donnerstag in seinem Amtsgebäude den früheren US-Präsidenten George W. Bush empfangen.Das teilte das Präsidialamt am Montag mit.George W. Bush wird während seines Aufenthalts in Korea auch an einer Gedenkzeremonie zum 10. Todestag des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun in Gimhae in der Provonz Süd-Gyeongsang teilnehmen. Er besuche Südkorea wegen persönlicher Termine in Bezug auf die Unternehmensgruppe Pungsan.Diplomatische Beobachter richten die Aufmerksamkeit darauf, ob ein Treffen zwischen Moon und George W. Bush zu einem Durchbruch in den stagnierenden Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea verhelfen wird.