Internationales UNO überprüft Nordkoreas Schreiben wegen Schiffsbeschlagnahme durch USA

Die Vereinten Nationen haben ein Schreiben Nordkoreas an ihren Generalsekretär wegen der Beschlagnahme eines nordkoreanischen Frachtschiffs durch die USA als Angelegenheit bezeichnet, die die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats behandeln sollten.



Angesichts der jüngsten Beschlagnahme der „Wise Honest“ durch die USA wegen des Vorwurfs der Sanktionsverletzung schickte Nordkorea ein Schreiben an UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Darin kritisierte das Land den Schritt der USA als Verletzung der Souveränität.



UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Montag (Ortszeit) vor der Presse, Nordkoreas Brief sei entgegengenommen worden. Das Schreiben sei als Dokument des UN-Sicherheitsrats in Umlauf gebracht worden und werde überprüft.



Er betonte zugleich, die Frage einer möglichen Umgehung der Sanktionen und die Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sei eine Angelegenheit, die von den Mitgliedern des Sicherheitsrats behandelt werden müsste.



Das US-Justizministerium hatte am 9. Mai bekannt gegeben, die Wise Honest wegen des illegalen Transports nordkoreanischer Kohle beschlagnahmt und eine Klage für die Konfiskation eingereicht zu haben.