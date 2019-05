Präsident Moon empfängt dänischen Kronprinzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag den dänischen Kronprinzen Frederik und Kronprinzessin Mary empfangen.Der Kronprinz und die Kronprinzessin statten anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern einen offiziellen Besuch in Südkorea ab.Bei dem Treffen habe Moon um Dänemarks beständige Unterstützung für die Schaffung von dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel gebeten, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung mit.Bezüglich des Plans des Kronzprinzen und der Kronprinzessin, wie bei ihrem Korea-Besuch im Jahr 2012 auch diesmal die demilitarisierte Zone (DMZ) zu besuchen, sagte Moon, man werde eine veränderte DMZ sehen können. Er wies dabei auf den Abbau von Wachposten, die Räumung von Landminen und die Bergung von Gebeinen hin.Kronprinz Frederik habe die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel und die Ergebnisse hoch geschätzt und seine Unterstützung geäußert, so die Sprecherin.Er erwähnte, dass Moon letztes Jahr wegen des ersten Gipfels der Initiative „Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030“ (P4G) Dänemark besucht hatte. Er sei froh, dass Dänemark und Südkorea als Gründungsmitglieder von P4G mitwirken könnten, und hoffe auf ein weiteres Wachstum der Initiative, hieß es.