Präsident Moon trifft sich mit Kommandeuren Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in trifft sich am Dienstag mit führenden Kommandeuren der Streitkräfte Südkoreas und der USA in Korea zu einem Mittagessen und Gespräch.Es ist das erste Mal seit Moons Amtsantritt, dass lediglich die Militärführungen Südkoreas und der USA zu seinem Amtssitz eingeladen werden.Das Treffen dient vermutlich dazu, die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Südkorea und den USA nach der verfehlten Einigung bei den Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA im Februar in Hanoi zu betonen. Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, der Präsident wolle die Kommandeure der Streitkräfte Südkoreas und der USA ermutigen.Es wird erwartet, dass Moon auch um die Unterstützung der Streitkräfte beider Länder für den Dialog mit Nordkorea bitten wird.Zu den südkoreanischen Teilnehmern zählen Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo, der Vereinigte Generalstabschef Park Han-ki sowie der Vizekommandeur des südkoreanisch-US-amerikanischen Kommandos, Choi Byung-hyuk. Auf US-Seite werden unter anderem der Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK) Robert Abrams und der stellvertretende USFK-Kommandeur Kenneth S. Wilsbach anwesend sein.