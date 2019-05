Nordkorea kritisiert Südkoreas Militär – Reaktion auf Plan für Hilfe bleibt weiter aus

Photo : KBS News

Nordkorea hat Südkoreas Militär kritisiert und weiterhin nicht auf den Plan der südkoreanischen Regierung reagiert, über internationale Organisationen humanitäre Hilfe zu leisten.Eine Reaktion aus dem Norden steht vier Tage nach der Bekanntmachung des Plans weiterhin aus.Nordkoreas Propagandamedium „Uriminzokkiri“ schrieb am Dienstag, dass Südkoreas Streitkräfte derzeit im Widerspruch zum Ziel der gesamten Nation und der Forderung der internationalen Gemeinschaft weiterhin Spiele zur Eskalation der militärischen Spannungen spielten. In diesem Zusammenhang wurde das jüngst in Seoul abgehaltene trilaterale Sicherheitstreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan erwähnt.Uriminzokkiri kritisierte außerdem verschiedene Militärübungen Südkoreas einschließlich gemeinsamer Übungen mit den USA sowie die Beschaffung von 60 Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A.Die Kooperation mit ausländischen Kräften werde zur Verschlechterung der Situation führen und die Kriegsgefahr eskalieren lassen, warnte das Medium. Es forderte das südkoreanische Militär auf, sich vernünftig zu verhalten.