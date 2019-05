Außenminister Südkoreas und Japans treffen sich in Paris

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha wird am Rande einer internationalen Konferenz in Paris zu einem bilateralen Gespräch mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono zusammenkommen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Kang am Jahrestreffen des Ministerrats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch und Donnerstag in Paris teilnehme. Am Rande des Treffens werde sich Kang am Donnerstag mit Kono treffen.Das letzte Außenministertreffen zwischen beiden Ländern fand im Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt.Es wird erwartet, dass bei dem neuen Treffen die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichts für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter durch japanische Unternehmen oben auf der Tagesordnung stehen werden. Das japanische Außenministerium bat am Montag die südkoreanische Regierung, wegen der Angelegenheit ein Schlichtungsgremium zu bilden. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Südkorea nicht auf die Forderung eingehen wird.Am Rande des OECD-Treffens wird Kang auch Gespräche mit ihren Kollegen aus Peru und Frankreich führen.