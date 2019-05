Internationales Vertreter asiatischer Städte diskutieren in Seoul über Maßnahmen gegen Feinstaub

Vertreter von 35 Städten von sechs asiatischen Ländern diskutieren in Seoul über Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung.



Die Stadt Seoul teilte mit, dass das Seoul Internationale Forum über die Verbesserung der Luftqualität 2019 am Mittwoch und Donnerstag am Sitz der Stadtverwaltung stattfinde.



Zu den Teilnehmern zählen 16 chinesische Städte, darunter auch Peking.



Am ersten Tag wird die Stadt Seoul ihre Projekte für die Verbesserung der Luftqualität, darunter ein Projekt für die Ersetzung von Dorfbussen durch Elektrobusse präsentieren. Am zweiten Tag werden Vertreter internationaler Organisationen und von Bürgergruppen sowie Beamte führender Städte Südkoreas, Chinas und Japans über die Kooperation zwischen Städten und die Beteiligung von Bürgern diskutieren.



Auf Wunsch der Stadt Peking wird am Donnerstag ein Treffen zwischen Vertretern von Seoul und Peking hinter verschlossenen Türen stattfinden, um sich über die jeweils getroffenen Maßnahmen austauschen.