Nordkoreas UNO-Botschafter fordert von USA sofortige Rückgabe nordkoreanischen Frachters

Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, hat die USA aufgefordert, einen beschlagnahmten nordkoreanischen Frachter sofort zurückzugeben.Die Forderung unterbreitete Kim auf einer Pressekonferenz am UN-Hauptsitz am Dienstag (Ortszeit). Die US-Regierung hatte am 9. Mai bekannt gegeben, den Frachter „Wise Honest“ wegen des Vorwurfs der Verletzung von Nordkorea-Sanktionen beschlagnahmt und auch eine Klage für dessen Konfiskation eingereicht zu haben.Kim verurteilte die Maßnahme der USA als eindeutige Verletzung des Völkerrechts, da die USA ein nordkoreanisches Schiff illegal in Besitz genommen hätten. Die Handlung stelle eine Verletzung der Souveränität Nordkoreas dar, sagte er weiter.Es ist außergewöhnlich, dass ein nordkoreanischer Botschafter am UN-Hauptsitz eine Pressekonferenz gibt. Kim hatte letzte Woche ein Schreiben an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschickt, um die Maßnahme der USA zu kritisieren.Kim antwortete jedoch nicht auf empfindliche Fragen wie eine nach der Position zum US-Studenten Otto Warmbier, der nach langer Gefangenschaft in Nordkorea starb. Er wiederholte lediglich die Position, dass man die Reaktion der USA beobachten wolle.Wie verlautete, wollen die USA auf ein Gerichtsverfahren für die Konfiskation des Frachters nicht verzichten.