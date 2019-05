USA bekräftigen Festhalten an Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die USA haben bekräftigt, dass an den Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea festgehalten werde.Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstag der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit.Er war nach einem Kommentar zur Kritik des nordkoreanischen Botschafters bei den Vereinten Nationen an der Beschlagnahme eines Schiffes gefragt worden.Der Sprecher sagte weiter, er sei überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein Versprechen für den Abbau des Nuklearprogramms umsetzt. Gleichzeitig stehe Washington diplomatischen Verhandlungen mit Pjöngjang aufgeschlossen gegenüber.Die internationalen Sanktionen würden jedoch bestehen bleiben, diese sollten von allen UNO-Mitgliedsländern befolgt werden.Das US-Justizministerium wollte unterdessen in der Angelegenheit zu einer schriftlichen Anfrage von Yonhap nicht Stellung nehmen.