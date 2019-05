Kultur Twice erreicht zum elften Mal mit Musikvideo 100 Millionen YouTube-Klicks

Das Musikvideo zum Lied „FANCY“ der Girlgroup Twice ist auf YouTube 100 Millionen Mal aufgerufen worden.



Ihre Agentur JYP teilte am Mittwoch mit, dass die 100-Millionen-Marke gegen 17.45 Uhr am Dienstag geknackt worden sei.



Damit konnte Twice mit seinem elften in Südkorea veröffentlichten Lied in Folge diese Schwelle erreichen.



Am 30. April war das Musikvideo zum in Japan veröffentlichten Titel „Candy Pop“ zum 100. Millionen Mal angeklickt worden.



Die Gruppe startet am 25. Mai in Seoul eine Welttournee. Nach den Konzerten in Seoul am 25. und 26. Mai wird die Gruppe in acht weiteren Städten auftreten, darunter Bangkok, Manila, Mexiko-Stadt und Los Angeles.