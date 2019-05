Photo : YONHAP News

Die Billigfluggesellschaft Eastar Jet hat am Dienstag die erste Amateur-Werksmannschaft von Go-Spielern in Südkorea gegründet.Die Mannschaft besteht aus vier Amateurspielerinnen. Trainer wurde Kang Jong-hwa, Vorstandsmitglied des südkoreanischen Go-Bundes Korea Baduk Federation.Die Mannschaft wird als erstes ziviles Werksteam bei der Korea Baduk Federation registriert. Das Team will zuerst die Teilnahme am 100. Nationalen Sportfestival im Oktober anstreben.