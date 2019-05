Präsident Moon will Biohealth zu neuer Schlüsselindustrie machen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will die Branche Biohealth strategisch fördern.Die entsprechende Absicht teilte Moon bei einer Zeremonie zur Verkündung der Staatsvision für Biohealth am Mittwoch in Osong mit. Die Regierung will Biohealth, System-Halbleiter und Zukunftsautos zu den drei Schlüsselindustrien der nächsten Generation entwickeln.Der Staatschef nannte das Ziel, Südkoreas Anteil am Weltmarkt für Biohealth bis 2030 zu verdreifachen, ein Exportvolumen von 50 Milliarden Dollar zu erreichen und 300.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Moon betonte, dass Südkorea Arbeitskräfte und Technologien besitze und über das höchste Niveau bei der IT-Grundlage, dem Krankenhaussystem und Daten über medizinische Behandlung verfüge.Die Regierung veröffentlichte diesbezüglich am Dienstag eine Strategie zur Innovation von Biohealth. Beschlossen wurde die Schaffung von Big Data über bis zu eine Million Menschen. Ab dem kommenden Jahr werden Daten über das Genom, die medizinische Behandlung und den Gesundheitszustand bei Menschen, die dem zustimmen, gesammelt. Die Informationen werden bei der nationalen zentralen Biobank hinterlegt und für die Forschung und Entwicklung genutzt.Die Regierung will zudem die Investitionen in die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich von 2,6 Billionen Won (2,2 Milliarden Dollar) im Jahr bis 2025 auf mindestens vier Billionen Won (3,3 Milliarden Dollar) erhöhen. Zudem will sie über einen exklusiven Fonds in den nächsten fünf Jahren mehr als zwei Billionen Won (knapp 1,7 Milliarden Dollar) investieren.