Südkoreas Börse legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat den zweiten Tag in Folge zugelegt.Der Leitindex Kospi gewann 0,18 Prozent auf 2.064,86 Zähler.Die Stimmung an der Börse verbesserte sich, nachdem die USA beschlossen hatten, einen Aufschub von 90 Tagen für die Sanktionen gegen Huawei zu gewähren.Jedoch verlor der Kospi am Nachmittag noch einmal wegen Medienberichten an Wert, nach denen auch der chinesische Hersteller von Überwachungskameras Hikvision auf eine schwarze Liste der USA gesetzt werden könnte.Seo Sang-young von Kiwoom Securities sagte, dass der Markt von der Nachricht über Hikvision in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Jedoch habe der Index wieder zugelegt, da die chinesische Zentralbank einen Stimulusplan plane. Demnach sollten die Anforderungen hinsichtlich der Mindestreserven von Agrarbanken gelockert werden.