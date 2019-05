Innerkoreanisches Südkoreanische und nordkoreanische Hochschulen veranstalten Symposium in Ulsan

Hochschulen aus beiden Koreas haben im südkoreanischen Ulsan ein gemeinsames Symposium veranstaltet.



Veranstalter der Konferenz zur Pflanzengenetik waren das Nationalinstitut für Wissenschaft und Technologie in Ulsan (UNIST) und die Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang.

Beide Hochschulen feiern ihr zehntes Gründungsjubiläum.



Vor sechs Monaten hatten sich die beiden Hochschulen auf eine Kooperation für den akademischen Austausch geeinigt.



Mit den Genom-Studien zu pflanzlichen Ressourcen soll ein Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise in Nordkorea geleistet werden. Ziel ist es, Samen für Pflanzen zu entwickeln, die an die Umweltverhältnisse in Nordkorea angepasst sind.



Es wird mit weiteren gemeinsamen Veranstaltungen der beiden Universitäten gerechnet. Ihre Zusammenarbeit soll sich auf die Gebiete Biomedizin, internationale Finanzen, erneuerbare Energien und Erderwärmung erstrecken.