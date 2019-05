Gedenkzeremonie zum 10. Todestag von Ex-Präsident Roh Moo-hyun

Photo : KBS News

Eine Gedenkzeremonie zum zehnten Todestag des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun findet am Donnerstagnachmittag im Dorf Bongha in Gimhae statt.Zu der Zeremonie werden viele Vertreter der Regierung und der Regierungspartei erwartet. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush, Parlamentssprecher Moon Hee-sang und Ministerpräsident Lee Nak-yon werden Ansprachen halten.Bush wird ein von ihm gemaltes Porträt von Roh dessen Hinterbliebenen überreichen.Die Roh Moo-hyun-Stiftung bereitete für Besucher zum Gedenken an den Verstorben 3.000 Sitzplätze und ein kostenloses Mittagessen für 4.500 Personen vor.