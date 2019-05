Chef südkoreanischen Olympischen Komitees für IOC-Mitgliedschaft nominiert

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC), Lee Ki-heung, ist als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nominiert worden.Das Exekutivkomitee des IOC empfahl am Mittwoch (Ortszeit) in Lausanne zehn Kandidaten, darunter Lee, als neue IOC-Mitglieder. Die Abstimmung werde bei der 134. IOC-Sitzung vom 24. bis 26. Juni erfolgen, hieß es.Es gilt als gewiss, dass Lee als neues IOC-Mitglied gewählt wird. Es ist äußerst selten, dass ein vom Exekutivkomitee empfohlener Kandidat bei der Abstimmung durchfällt.Derzeit ist Ryu Seung-min das einzige IOC-Mitglied aus Südkorea. Ryu, Olympiasieger im Tischtennis, wurde 2016 in die IOC-Athletenkommission gewählt.