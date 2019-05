Zahl der Abonnenten von YouTube-Kanal von KBS World TV übertrifft zehn Millionen

Photo : KBS WORLD Radio

Die Zahl der Abonnenten des YouTube-Kanals von KBS World TV hat die Zehn-Millionen-Schwelle übertroffen.Das gelang dem Auslandskanal als erstem Sender in Südkorea, der Programme in allen Bereichen anbietet.Auf dem YouTube-Kanal von KBS World TV werden Videoclips von KBS-Fernsehserien und Unterhaltungsprogrammen angeboten. Für Abonnenten im Ausland werden die Videos mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen wie Englisch, Chinesisch und Indonesisch angeboten.Der YouTube-Kanal wurde 2007 eröffnet. Im Jahr 2014 wurde die Eine-Million-Schwelle bei der Abonnentenzahl übertroffen, im Jahr 2017 die Fünf-Millionen-Marke.KBS World teilte mit, dass der Kanal zu 96 Prozent außerhalb Südkoreas aufgerufen werde. Die Abonnenten stammten aus 135 Ländern, 72 Prozent der Zuschauer seien im Alter von 18 bis 34 Jahren.KBS World will anlässlich des Erreichens der Zehn-Millionen-Marke einen Online-Event veranstalten.