Präsident Moon empfängt ehemaligen US-Präsidenten Bush in Seoul

Photo : YONHAP News

Staatpräsident Moon Jae-in ist mit dem ehemaligen US-Staatspräsidenten George W. Bush zusammengekommen.Beim Treffen an seinem Amtssitz in Seoul sagte Moon, es sei ein symbolisches und bedeutungsvolles Ereignis, das die feste Allianz zwischen Südkorea und den USA zeige, dass der Ex-Präsident an der Gedenkzeremonie zum zehnten Todestag des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun in Korea teilnehme. Dafür bedanke sich Moon bei Bush.Bush wohnte am Donnerstagnachmittag der Gedenkzeremonie zum zehnten Todestag von Ex-Präsident Roh Moo-hyun im Dorf Bongha in Gimhae bei. Er war US-Präsident, als Roh Präsident war.Bush war wegen Terminen im Zusammenhang mit einem koreanischen Unternehmen, das enge Beziehungen zur Bush-Familie hat, am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.