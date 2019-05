Politik Finanzminister erteilt Plänen für Währungsumstellung Absage

Finanzminister Hong Nam-ki hat den Plänen für eine Währungsumstellung eine Absage erteilt.



Auf einer Pressekonferenz am Regierungskomplex Sejong City sagte der Minister am Donnerstag, er sei sich der Spekulation und Kontroverse in der Frage bewusst. Jedoch werde eine Redenominierung zurzeit nicht erwogen.



Zu den Bedenken angesichts einer wachsenden Staatsverschuldung sagte der Ressortchef, dass die Verschuldung nächstes Jahr wahrscheinlich auf über 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zunehmen werde.



Jedoch habe die Regierung bereits in ihrem Fünfjahreshaushalt für den Zeitraum 2018 bis 2022 eine Verschuldung von 40,2 Prozent im Jahr 2020 zu Grunde gelegt.



Die wachsende Verschuldung sei aufgrund der finanziellen Lockerung und schrumpfender Steuereinnahmen unvermeidlich. Gleichzeitig verteidigte der Minister diesen Kurs. Dieser sei notwendig, um die Wirtschaft anzuschieben und Strukturreformen zu unterstützen.