USA erwägen Ausgleichszölle gegen mehrere Länder wegen Unterbewertung von Währung

Photo : YONHAP News

Die USA erwägen Ausgleichszölle gegen Länder, die ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar abwerten.Das US-Handelsministerium teilte am Donnerstag mit, dass es eine entsprechende neue Regelung vorschlage.Diese Änderung mache ausländische Exporteure darauf aufmerksam, dass das Handelsministerium Währungssubventionen ausgleichen könne, die der US-Industrie schaden würden, sagte Handelsminister Wilbur Ross laut der Nachrichtenagentur Reuters. Andere Länder könnten die Währungspolitik nicht mehr zum Nachteil der amerikanischen Arbeitnehmer und Unternehmen nutzen.Das US-Handelsministerium untersucht zusammen mit der Internationalen Handelskommission (ITC), ob Einfuhren staatlich subventioniert sind, und verhängt Ausgleichszölle.Die Bekanntmachung erfolgte inmitten des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der Wechselkurs zählt zu den wichtigen Themen in den Verhandlungen zwischen beiden Ländern.Nachdem die Handelsverhandlungen zwischen beiden Ländern Anfang Mai ins Stocken geraten waren, wertete die chinesische Währung Yuan drastisch ab. In einem Monat verlor der Yuan drei Prozent an Wert gegenüber dem US-Dollar.Das US-Finanzministerium hatte in seinem Halbjahresbericht im vergangenen Jahr China zwar nicht als Währungsmanipulator eingestuft, jedoch auf der Beobachtungsliste behalten. Auch Südkorea, Japan, Indien, Deutschland und die Schweiz standen weiterhin auf der Liste.