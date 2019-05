Kommissarischer US-Verteidigungsminister besucht nächste Woche Südkorea und Japan

Photo : KBS News

Der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan wird nächste Woche Südkorea und Japan besuchen.Wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte, werde Shanahan am Dienstag zunächst nach Hawaii fliegen. Anschließend besuche er Jakarta, Singapur, Seoul und Tokio.In Singapur nehme er an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teil. Er werde mit einflussreichen Vertretern der Region zusammenkommen und die neue Indo-Pazifik-Strategie bekannt machen.Bei Treffen mit wichtigen Vertretern der Region wolle er Verteidigungsbeziehungen bekräftigen und an bilateralen und multilateralen Treffen teilnehmen.Der dreitägige Shangri-La-Dialog beginnt am Freitag. Im Anschluss daran komme der Minister nach Seoul.