Börse in Seoul fällt auf Fünfmonatstief

Die südkoreanische Börse ist auf ein Fünfmonatstief gefallen.Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ den Index um 0,69 Prozent auf 2.045,31 Zähler zurückgehen.Es war der niedrigste Stand seit dem 8. Januar dieses Jahres. Damals hatte der Kospi bei 2.025,27 Zählern notiert.Sinkende Ölpreise als mögliche Vorboten eines weiteren Abschwungs der Weltwirtschaft hatten die Stimmung an der südkoreanischen Börse zusätzlich verschlechtert. Die Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich am Donnerstag an der Rohstoffbörse in New York um 5,7 Prozent, die Nordseesorte Brent kostete 4,5 Prozent weniger.Laut Seo Sang-young von Kiwoom Securities scheine der eskalierende Handelsstreit sich zu Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft auszuweiten.