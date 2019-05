Präsident Moon gratuliert Bong Joon-ho zum Gewinn Goldener Palme in Cannes

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat Regisseur Bong Joon-ho zum Gewinn der Goldenen Palme beim Filmfestival in Cannes mit seinem Film „Parasite“ gratuliert.Dies sei ein bedeutungsvolles Geschenk für die Beschäftigten in der Filmindustrie und die Bürger, da die koreanische Filmgeschichte dieses Jahr das 100. Jubiläum feiere, schrieb Moon am Sonntag in einer Botschaft in einem sozialen Netzwerk.Es sei eine Ehre, den Preis zu gewinnen. Zusammen mit allen Bürgern, die koreanische Filme lieben, freue er sich sehr darüber, hieß es.Moon schrieb weiter, er sei sich der großen Anstrengungen der Beteiligten für die Produktion eines Films bewusst. Das Engagement von vielen Personen für „Parasite“ habe für großen Stolz auf den koreanischen Film gesorgt.Der Präsident lobte Bongs Talent für die Erzählung von Geschichten aus dem alltäglichen Leben, die die Dynamik und Kostbarkeit des Alltags zeigen. Er könne es kaum erwarten, den Film „Parasite“ zu sehen, hieß es weiter.