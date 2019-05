Nordkorea fordert von Südkorea Lösung von Grundproblemen humanitärer Hilfe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die humanitäre Hilfe als sekundäre Angelegenheit bezeichnet und Südkorea aufgefordert, grundlegendere Probleme anzupacken.Das nordkoreanische Propagandamedium „North Korea Today“ kritisierte am Montag, dass Südkoreas Regierung sich aufplustere, als hätte sie Interesse an der Umsetzung innerkoreanischer Erklärungen, indem sie über die humanitäre Hilfe sowie Kooperation und Austausch rede.Das Medium warf Südkorea vor, an feindseligen Handlungen zu hängen. Südkorea achte nur auf Meinungen ausländischer Kräfte und engagiere sich nicht aktiv für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen. Das Land meide die Umsetzung der historischen innerkoreanischen Erklärungen sowie der Einigung im Militärbereich und setze gemeinsame Militärübungen mit ausländischen Kräften durch, hieß es.Es hieß weiter, dass Südkorea sich mit unwesentlichen und nebensächlichen Angelegenheiten auseinandersetze, ohne daran zu denken, die in den innerkoreanischen Erklärungen genannten Grundprobleme zu lösen. Südkorea tue so, als ob dies der Umsetzung der Erklärungen dienen würde. Das sei ein Betrug an der Öffentlichkeit.Das Medium forderte, zuerst die Grundprobleme anzupacken und einen grundlegenden Positionswechsel bei der Umsetzung zu zeigen. Nur dann könnte die von Nord- und Südkorea mühevoll geschaffene Stimmung für die Verbesserung der Beziehungen zu sinnvollen Ergebnissen für Frieden und Wiedervereinigung führen.