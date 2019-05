Produktion in IKT-Industrie letztes Jahr auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Produktionsvolumen in der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) hat letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT betrug die Produktion in der IKT-Industrie im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen 497,29 Billionen Won (420 Milliarden Dollar). Das seien 5,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das Ergebnis wurde auf einen deutlichen Exportzuwachs bei Computern und Peripherie, darunter Halbleiter, zurückgeführt.Die Produktion in der IKT-Industrie machte zwölf Prozent der gesamten Industrieproduktion (4.144 Billionen Won) aus. An der IKT-Produktion hatten Geräte für Information und Kommunikation sowie Rundfunk mit 73,5 Prozent den größten Anteil.