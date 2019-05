Han Kang überreicht Manuskript von Werk für „Future Library“ Norwegens

Photo : YONHAP News

Die koreanische Schriftstellerin Han Kang hat das Manuskript eines Romans für ein norwegisches Kulturprojekt zur Veröffentlichung literarischer Werke in 100 Jahren überreicht.Es handelt sich um das im Jahr 2014 gestartete Projekt „Future Library“ (Zukunftsbibliothek). Über einen Zeitraum von 100 Jahren wird jedes Jahr ein Autor ausgewählt. Unveröffentlichte Texte der 100 Autoren werden im Jahr 2114 herausgegeben, für die Herstellung des benötigten Papiers werden 1.000 Bäume verarbeitet, die in einem Zeitraum von 100 Jahren in einem Wald in der Umgebung von Oslo gepflanzt werden.Han ist die fünfte Autorin und erste Asiatin, die für das Projekt ausgewählt wurde.Han überreichte am Samstag im Wald der Future Library der schottischen Künstlerin Katie Peterson, der Initiatorin des Projekts, das Manuskript ihres Werks. Lediglich der Titel des erst 2114 zu veröffentlichenden Romans wurde bekannt gegeben, dieser lautet „Dear Son, My Beloved“.